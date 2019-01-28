  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha; Nijeryalı forvet!..
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Ankaragücü'nde açılışı Alanyaspor yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanayaspor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nde açılışı Alanyaspor yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 22:02
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü Djalma Campos ve Papiss Sicsse'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Akdeniz ekibinde Djalma Campos (pen.), Alanyaspor adına 1-0'lık üstünlüğü sağlayan isim oldu.

55. dakikada Alanyaspor'da Papiss Cisse, Ankaragücü ağlarını sarsarak durumu 2-0'a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda çıktığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 24'e çıkartarak ligede 10. sıraya yükselmiş oldu. Ankaragücü ise 20 puanla 15. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için