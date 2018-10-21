'in 9. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla Ankaragücü ligde iki maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldu.Ankaragücü'nün golünü 10. dakikada Alessio Cerci kaydetti.Bu galibiyetle Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de puanını 13'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.8. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Mina'nın kısa düşen pasında topu önünde bulan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı rakip ceza alanına kadar taşıdı. Bu futbolcunun yaptığı orta sonrasında başkent ekibinin futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemine başvurduktan sonra penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.43. dakikada Aleksic'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Boutaib'in ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında topu son olarak önünde bulan Kenan Özer'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.68. dakikada sağ çaprazda topu önünde bulan Cerci'nin ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle gole izin vermedi.83. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Boutaib'in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Chebake'nin sağ taraftan ortasında Boutaib'in gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunma, dönen topu uzaklaştırdı.Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.OsmanlıAlper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet KömürcüoğluKorcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem BüyükDk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)Dk. 17 Mina, Dk. 54 Murat Yıldırım, Dk. 70 Boutaib, Dk. 90+5 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje, Dk. 48 İlhan Parlak, Dk. 90+1 Sedat Ağçay, Dk. 90+3 Pinto (MKE Ankaragücü)