Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Nihat Özdemir'e ziyaret

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fatih Mert ve Faruk Koca , TFF Başkanı Nihat Özdemir ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



Fatih Mert, Nihat Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.



