Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Nihat Özdemir'e ziyaret

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Nihat Özdemir'e ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2021 15:54
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fatih Mert ve Faruk Koca , TFF Başkanı Nihat Özdemir ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fatih Mert, Nihat Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için