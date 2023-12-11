Ankaragücü 3 puanı son dakikada kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Rizespor'un golünü ise 90+7'de Adolfo Gaich kaydetti.



Ankaragücü'nde Ali Sowe, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rizespor'da Emirhan Topçu, 90+5'te kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına gelen topa Emirhan Topçu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



10. dakikada Sowe'un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledi ve Cephas'ın topu eliyle kazandığını tespit ederek golü iptal etti.



14. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ali Kaan Güneren'le verkaç yaparak ceza yayının önüne kadar gelen Morutan, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



Stat: Eryaman



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 89 Dokanovic), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Macheda), Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Morutan (Dk. 81 Rodrigues), Sowe



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Varesanovic (Dk. 70 Pinchi), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Zeqiri (Dk. 59 Gaich), Minchev



Goller: Dk. 14 Morutan (MKE Ankaragücü), 90+7 Gaich (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kartlar: Dk. 50 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Cephas, Dk. 83 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Zeqiri, Dk. 66 Minchev, Dk. 83 Gaich, Dk. 90+3 Hojer (Çaykur Rizespor)



44. dakikada Sowe'un ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla auta gitti.



57. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu sağına uzanarak kornere çeldi.



64. dakikada Efkan Bekiroğlu, orta sahada kazandığı topla ceza yayına kadar geldi. Efkan'ın ceza sahasına girmeden çektiği şutu, kaleci Gökhan soluna uzanarak kurtardı.



65. dakikada Pedrinho'nun yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Gökhan topu iki hamlede kurtardı.



90+7. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Benhur Keser'in kafa vuruşunda top direkten dönerek kale sahasının içine düştü. Müsait durumdaki Gaich, topu ağlara yolladı: 1-1.



Maç 1-1 sona erdi.





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