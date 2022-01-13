Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transfer döneminde 3 futbolcuyu transfer etti.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz Iğdırspor'dan tecrübeli stoper Erkam Reşmen, Altay'dan da kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u kadrosuna kattı. Kulübümüz Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Anthony Uzodimma ile de kiralık olarak anlaşmıştır. Her 3 futbolcuya da kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.





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