Ankara derbisinde kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ahmet Cingöz'ün ekibi Keçiörengücü ile Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Keçiörengücü'nün golleri; 45+2'de Ivan Ikic'in kendi kalesine attığı vuruş ve 57. dakikada Malaly Dembele'den geldi. Konuk ekip Gençlerbirliği'nin golleri ise 24. dakikada Mete Kaan Demir ve 80. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi. Gençlerbirliği'nde 36. dakikada Uğur Akdemir kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltirken, Gençlerbirliği 18 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Gençlerbirliği ligden çekilen Adanaspor ile oynayacağı için haftayı hükmen galibiyet ile tamamlayacak.





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