JESUS, TALISCA'YI İSTİYOR

FENERBAHÇE'NİN TALISCA'YA KONTRAT ÖNERİSİ

BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL İZLER BIRAKTI

BEŞİKTAŞ SONRASI TALISCA NELER YAPTI?

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan Talisa, yeniden Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapıyor.28 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'da mutsuz ve yeniden Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı.Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Talisca'ya Fenerbahçe 2 yıllık kontrat önerdi. Senelik 4 milyon Euro alması beklenen futbolcu, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.Geride bıraktığımız sezon 28 maçta 19 gol 2 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda da 47 maçta 20 gol 8 asistlik performans sergiledi.Talisca, Beşktaş'tan sonra Benfica'ya dönmüştü. Bonservisi o dönem Benfica'da olan Talisca, hatırlanacağı üzere 2019 yaz döneminde 20 milyon Euro karşılığında Çin'in Guangzhou takımına transfer oldu. Talica, ardından Al Nassr'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.