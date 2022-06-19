Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan Talisa, yeniden Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapıyor.
JESUS, TALISCA'YI İSTİYOR
28 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'da mutsuz ve yeniden Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı.
FENERBAHÇE'NİN TALISCA'YA KONTRAT ÖNERİSİ
Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Talisca'ya Fenerbahçe 2 yıllık kontrat önerdi. Senelik 4 milyon Euro alması beklenen futbolcu, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL İZLER BIRAKTI
Geride bıraktığımız sezon 28 maçta 19 gol 2 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda da 47 maçta 20 gol 8 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ SONRASI TALISCA NELER YAPTI?
Talisca, Beşktaş'tan sonra Benfica'ya dönmüştü. Bonservisi o dönem Benfica'da olan Talisca, hatırlanacağı üzere 2019 yaz döneminde 20 milyon Euro karşılığında Çin'in Guangzhou takımına transfer oldu. Talica, ardından Al Nassr'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.
JESUS, TALISCA'YI İSTİYOR
28 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'da mutsuz ve yeniden Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı.
FENERBAHÇE'NİN TALISCA'YA KONTRAT ÖNERİSİ
Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Talisca'ya Fenerbahçe 2 yıllık kontrat önerdi. Senelik 4 milyon Euro alması beklenen futbolcu, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL İZLER BIRAKTI
Geride bıraktığımız sezon 28 maçta 19 gol 2 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda da 47 maçta 20 gol 8 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ SONRASI TALISCA NELER YAPTI?
Talisca, Beşktaş'tan sonra Benfica'ya dönmüştü. Bonservisi o dönem Benfica'da olan Talisca, hatırlanacağı üzere 2019 yaz döneminde 20 milyon Euro karşılığında Çin'in Guangzhou takımına transfer oldu. Talica, ardından Al Nassr'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ