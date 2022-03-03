Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı.
Kandilli Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışlara, 13 ilden 134 sporcu katılıyor.
Sporcular, parkurları kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyon, cuma günü yapılacak ikinci gün yarışlarıyla sona erecek.
Yarışların ilk gün sonuçları şu şekilde:
16 yaş altı erkekler
1- Sadi Oglaga
2- Abdullah Koç
3- Abdussamed Kılıçaslan
16 yaş altı kızlar
1- Dilan Çetin
2- Zülal Türk
3- Özgener Köksal
18 yaş altı erkekler
1- Ali İhsan Koca
2- Kerem Alım
3- İnan Kızılboğa
18 yaş altı kızlar
1- Sedanur Taşçı
2- Rabia Neval Tekin
3- Nurefşan Çinar
Kandilli Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışlara, 13 ilden 134 sporcu katılıyor.
Sporcular, parkurları kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyon, cuma günü yapılacak ikinci gün yarışlarıyla sona erecek.
Yarışların ilk gün sonuçları şu şekilde:
16 yaş altı erkekler
1- Sadi Oglaga
2- Abdullah Koç
3- Abdussamed Kılıçaslan
16 yaş altı kızlar
1- Dilan Çetin
2- Zülal Türk
3- Özgener Köksal
18 yaş altı erkekler
1- Ali İhsan Koca
2- Kerem Alım
3- İnan Kızılboğa
18 yaş altı kızlar
1- Sedanur Taşçı
2- Rabia Neval Tekin
3- Nurefşan Çinar