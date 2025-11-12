Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup

Anadolu Efes, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup oldu.

calendar 12 Kasım 2025 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup oldu. 

Paladozza Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği İtalyan ekibinin 28-24 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Başabaş geçen ikinci yarıda bulduğu sayılarla farkı zaman zaman 1'e kadar indiren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibe kaptırarak devreye 48-45 geride girdi. 



İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride geçtiği maçı 99-89 kaybetti.

Shane Larkin 25 sayı ile maçın en skoreri olurken Virtus Bologna'da Carsen Edwards, 21 sayı ile takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 7. yenilgisi yaşadı, Virtus Bologna ise 5. galibiyetini aldı.

SALON: PALADOZZA

HAKEMLER: Milan Nedovic, Alberto Baena, Ioannis Tiganis

VIRTUS BOLOGNA: Edwards 21, Smailagic 17, Vildoza 11, Jallow 12, Diouf 11, Niang 4, Pajola, Morgan 13, Hackett 2, Diarra 2, Alston Jr. 6

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Larkin 25, Ercan Osmani 16, Cordinier 4, Smits 9, Loyd 11, Dessert 8, Şehmus Hazer 1, Swider 3, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 28-24

DEVRE: 48-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
