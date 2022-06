Anadolu Efes'ten bir büyük başarı daha!

Gerçekleştirdiği pazarlama projeleriyle Avrupa basketboluna öncülük eden Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde bir kez daha finale kalmanın heyecanını yaşıyor.



Bugüne kadar 6 ödül kazanıldı



Turkish Airlines EuroLeague'in düzenlediği Devotion Pazarlama Ödülleri'nde ödül alan ilk ve tek Türk kulübü olan Anadolu Efes; 2010 – 2013 – 2017 – 2019 - 2020 ve 2021 yıllarında kazandığı 4 Altın ve 2 Gümüş Devotion Pazarlama Ödülü'ne bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Anadolu Efes, Euroleague ve EuroCup takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde şimdiye kadar en çok ödüle layık görülen takım olma unvanını da taşıyor.



Anadolu Efes'in EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finale kalmasını sağlayan "Gezegen için Harekete Geç" projesi, üç farklı çalışmayı içerisinde barındırdı.



579.930 tohum topu toplandı



Anadolu Efes Spor Kulübü ile attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve 2021 yılında başlattığı ağaçlandırma kampanyasıyla 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefleyen Anadolu Efes'in iş birliğinde gerçekleşen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi ile ağaçlandırma ve doğal yaşamı koruma bilincinin artırılması için, basketbolun erişim gücüyle bir farkındalık yaratılması amaçlandı. Proje çıktısı olarak 579.060 tohum topu elde edildi.



39.261 basketbolseverin her biri için +10 tohum topu bağışlandı



"Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi, EuroLeague normal sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Asvel Villeurbanne karşılaşmasında, ardından da playoff'ta AX Armani Exchange Milan ile oynanan iki EuroLeague karşılaşmasında hayata geçirildi. Bu maçlarda atılan sayılar tohum toplarıyla ağaca dönüşürken, salona gelen toplam 39.261 basketbolseverin her biri için de +10 tohum topu bağışlandı.



Projeye daha fazla katılım sağlanması için basketbolseverlere dijital platformlardan da seçenekler sunuldu. Fan Club üyesi çok sayıda taraftarın Anadolu Efes mobil uygulamasında yaptığı her check-in, tek tuşla binlerce tohum topu toplanmasını sağladı.



Taraftarlar hem eğlendi hem de ağaçlandırmaya destek oldu



Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanına kurulan elektronik basketbol makinelerine atılan binlerce sayı, tohum topu havuzuna dahil edildi. Bu sayede taraftarlar bir yandan eğlenirken, diğer yandan da doğaya katkıda bulunma fırsatı yakaladı.



Maçlar sırasında yapılan "Desibel Ölçer" etkinlikleriyle taraftarın sesi binlerce tohum topu haline geldi. Bu sayede Sinan Erdem'de hem müthiş bir atmosfer yaratıldı, maç boyunca ve aktivasyonlarda elde edilen tüm sayılar desibel ölçer sayesinde 200 katına çıktı ve tohum topu sayısının katlanması sağlandı. Kulübün sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan "Anadolu Efes Stüdyo Maç Önü" programlarında yapılan yarışmalarda, mobil uygulama üzerinden seçilen yarışmacıların başarıları da çok sayıda tohum topuna dönüştü.



Yapılan çalışmalara sosyal medyada destek veren EuroLeague ve EuroCup takımları adına da ağaçlandırmaya katkı sağlayan yüzlerce tohum topu projeye eklendi. Tüm bu etkinlikler ışığında, toplamda 579.060 tohum topu tabiat ile buluşacak.



22 Mart Dünya Su Günü'ne özel forma



Anadolu Efes, 22 Mart Dünya Su Günü'nde oynadığı Real Madrid karşılaşmasında ise sahaya, Wilo Türkiye iş birliğinde "Dünya Su Günü" forması ile çıktı. Bu farkındalık projesi, azalan su kaynaklarının korunmasına ve hayatın akışının devamı için temiz suyun önemine dikkat çekti. Ayrıca karşılaşma boyunca izleyicileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.



#HareketeGeç Forması



Anadolu Efes Spor Kulübü'nün "Gezegen için Harekete Geç" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bir başka proje ise #17 #HareketeGeç formalarıydı. Panathinaikos OPAP maçına; dünya liderleri tarafından Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek için #17 #HareketeGeç formasıyla çıkan Anadolu Efes, SKA'ların tümüne formasında yer vermişti.



Bu önemli forma; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na spor dünyasının dikkatini çekmişti.



Basketbolun marka değerini artıran takımları onurlandıran EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde; Altın, Gümüş ve Bronz ödül kazanan projeler önümüzdeki günlerde sahiplerini bulacak.









