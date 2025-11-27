Anadolu Efes'te Kokoskov dönemi sona erdi!

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı.Bu sezon Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Sırp başantrenör, Euroleague'de ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.Anadolu Efes, Euroleague'de son olarak Monaco'ya deplasmanda 102-66 mağlup olmuştu.Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde: