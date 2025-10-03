03 Ekim
Anadolu Efes, Karadağ'da kayıp!

Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci maçında Hapoel Tel Aviv'e 87-81 mağlup oldu.

03 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Karadağ'da kayıp!
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. 

Karadağı'ın Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hapoel Tel Aviv 87- 81 kazandı.

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.



Bu sonuçla Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda ilk yenilgisini yaşadı. Hapoel IBI ise ikinci galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk çift maç haftasını birer galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Moraca 

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2

Hapoel IBI: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-35

3. Periyot: 59-61

Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör) (Anadolu Efes)

