Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.



Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.



BURSASPOR'DA 4 VAKA DAHA



ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulübün açıklamasında, bugün yapılan Kovid 19 PCR testleri sonucunda, 4 oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.



Testi pozitif çıkan oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcuların tedavisine başlandığı aktarıldı.



