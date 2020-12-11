Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi
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11 Aralık 2020 22:45
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

BURSASPOR'DA 4 VAKA DAHA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasında, bugün yapılan Kovid 19 PCR testleri sonucunda, 4 oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu. 

Testi pozitif çıkan oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcuların tedavisine başlandığı aktarıldı.



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