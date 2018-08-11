Alvaro Negredo İspanyollara pahalı geldi

'ın elden çıkarmaya çalıştığı'nun İspanya'ya transfer olma olasılığı düşük gözüküyor. Yıldız forvete talip olan La Liga ekiplerive, oyuncunun yüksek maaşını (Senelik 4.3 milyon euro garanti) karşılama konusunda zorluk çekiyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden ve önceliği ülkesine dönmek olan 33 yaşındaki forvete Rayo Vallecano ile Celta Vigo talip.Celta Vigo, Negredo'yu kadrosuna katabilmek için gerekli kaynağı Maxi Lopez'i satarak oluşturmak istiyor. Uruguaylı golcüden gelecek parayla Negredo'nun bonservisini karşılamayı planlayan mavi-beyazlıların İspanyol forvetin yıllık ücreti konusunda sıkıntı yaşıyor. Takımın en çok kazanan oyuncusu Iago Aspas'ın yıllık ücreti 3 milyon euro'yu bulmuyor. Celta yönetimi, Beşiktaş'tan 4 milyon euro'dan fazla kazanan Negredo'dan fedakarlık bekliyor.Negredo'yu La Liga'dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano'nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo'ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Madrid temsilcisinin, Negredo'nun yüksek maaşını karşılama olasılığı Celta Vigo'ya göre daha düşük gözüküyor. Negredo için bir diğer seçenek de Avustralya'nın Sydney kulübü. Ancak İspanyol forvetin eşinin, "Ya Türkiye ya İspanya" diye diretmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.?Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, siyah- beyazlı formayla 44 resmi karşılaşmada görev yaptı. 32 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 9 da asist yaptı ve 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.