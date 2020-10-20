Alvaro Morata: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var"

Juventus'un yıldızları Alvaro Morata ve Federico Chiesa, Dinamo Kiev maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Alvaro Morata: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var'
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20 Ekim 2020 23:35
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ettiği maçta golleri atan Alvaro Morata ile Chiesa, maç sonunda konuştu.

Morata, hedefin Şampiyonlar Ligi zaferi olduğunu belirtirken, "Her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız var ve bu sezon sonuna kadar gitmek istiyoruz. İyi başladık, iyi oynadık, böyle devam edeceğiz" dedi.

Yeni transferlerden Chiesa ise, "Bugün kazanmak istedik ve kazandık. Zor bir sahada oynadık ve 3 puanı çıkardık. Eleştiriler olabilir, bu normal. Juventus'ta tecrübeli oyuncular var ve biz her sahaya çıktığımızda kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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