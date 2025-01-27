Altınordu zirveden uzaklaştı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puan çıkaran Altınordu'nun zirveyle arasındaki puan farkı 10'a yükseldi.
Deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde 90+6'ncı dakikada yediği gol sonucu Kepezspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Ligde lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 6'dan 10'a yükselen kırmızı-lacivertliler, 37 puanla 4'üncü sırada yer buldu.
Altınordu'da ilk maçına çıkan teknik direktör Ersan Parlatan son anda yedikleri golle göreve 1 puanla başlama üzüntüsü yaşadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı forvet arkası Uğur, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Öte yandan yedek kulübesinde sarı kart gören stoper Mete Yıldız, Isparta 32 Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
Deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde 90+6'ncı dakikada yediği gol sonucu Kepezspor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Ligde lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 6'dan 10'a yükselen kırmızı-lacivertliler, 37 puanla 4'üncü sırada yer buldu.
Altınordu'da ilk maçına çıkan teknik direktör Ersan Parlatan son anda yedikleri golle göreve 1 puanla başlama üzüntüsü yaşadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı forvet arkası Uğur, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Öte yandan yedek kulübesinde sarı kart gören stoper Mete Yıldız, Isparta 32 Spor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.