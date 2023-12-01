Altınordu'nun rakibi Van Spor FK

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu cumartesi evinde zirve mücadelesi veren Van Spor FK ile karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Maçın biletleri stat gişelerinden 150 TL'den satışa sunulacak.
Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya forma giyemeyecek. Ligde 14 maçta 11 puan toplayan 17'nci sıradaki Altınordu, aynı periyotta 30 puanı hanesine yazdıran 3'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Maçın biletleri stat gişelerinden 150 TL'den satışa sunulacak.
Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya forma giyemeyecek. Ligde 14 maçta 11 puan toplayan 17'nci sıradaki Altınordu, aynı periyotta 30 puanı hanesine yazdıran 3'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
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