Altınordu, Gökberk'e kulüp arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da genç santrfor Gökberk Efe, kiralık listesine konuldu. Kırmızı-lacivertli takımda santrfor sayısının 4'e yükselmesi üzerine teknik heyet, tecrübe kazanması için 21 yaşındaki forvetin forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderilmesine karar verdi.



İzmir temsilcisi tedavisi devam eden forvet Ahmet Dereli'nin yanı sıra devre arasında Menemen FK'dan Ali Özgün ve Göztepe'den Hüsamettin Yener'i kadrosuna katarak alternatifli bir forvet hattı oluşturdu. Bu sezon ligde 5 maçta 63 dakika süre alıp gol atamayan Gökberk, kupada 2 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı.

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