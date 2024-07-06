Altınordu'da Kaan Baysal imzaladı

Altınordu orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da Kaan Baysal imzaladı
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06 Temmuz 2024 17:11
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu, dış transferde 10'uncu imzayı Ankaraspor'dan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'a attırdı.

Teknik direktör Olcay Şahan'ın başkent ekibinden öğrencisi olan Kaan, 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte kırmızı-lacivertli takımın kadrosundaki gurbetçi futbolcu sayısı 11'e ulaştı. Belçika Hasselt doğumlu Kaan, futbola PSV Eindhoven altyapısında başlayıp, Galatasaray ve Beşiktaş altyapısında forma giydi. Kariyerinde U18 Milli Takım forması da terleten 28 yaşındaki oyuncu, Getafe B, Sporting Hasselt, Afyonspor, Sancaktepe, Patro Eisden kulüplerinde de oynadı.

Gurbetçi oyuncu geçen sezon Ankaraspor'da 34 maça çıkıp, 4 gol attı.

 

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