Altaylı oyunculara para gösteren Göztepeli fanatiğe ceza

1'inci Lig'de geçen hafta oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir fanatiğin ligde mali olarak zor durumda olup altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf etmesi cezasız kalmadı.



Sosyal medyada yayınlanınca yankı uyandıran görüntüler sonrası Göztepeli holigana kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildiği öğrenildi. Söz konusu kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ise henüz bir ceza verilmediği belirtildi.



