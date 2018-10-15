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Altay'da tek hedef seri galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek düşüşe geçen 9 puanlı Altay, gözünü haftasonu oynanacak Karabükspor karşılaşmasına dikti.

Kaynak: DHA
Altay'da tek hedef seri galibiyet
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15 Ekim 2018 12:52
Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek düşüşe geçen 9 puanlı Altay, pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'u bir sonraki hafta ise evinde Denizlispor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu 2 maçı kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan sportif direktör Özden Töraydın, "Ne yapıp edip bu 2 maçtan 6 puan çıkarmamız gerekiyor. Başka şansımız yok. Teknik ekip de oyuncular da bunun farkında" dedi.

Devre arasına kadar en az 25 puana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Töraydın, "İlk yarıyı iyi bir noktada bitirirsek ara transfer döneminde yapacağımız takviyelerle iddiamızı sürdürürüz. Ligin iyi takımlarından bir tanesi de biziz. Yeniden çıkışa geçme zamanımız geldi" diye konuştu.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Karabükspor'u küçümsemediklerini ifade eden sportif direktör Töraydın, acilen 3 puana ihtiyaç duyduklarını ve ciddiyeti bozmadan mücadele edeceklerini söyledi.

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