Altay'da tek hedef seri galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek düşüşe geçen 9 puanlı Altay, pazar günü deplasmanda son sıradaki Kardemir Karabükspor'u bir sonraki hafta ise evinde Denizlispor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu 2 maçı kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan sportif direktör Özden Töraydın,dedi.Devre arasına kadar en az 25 puana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Töraydın,diye konuştu.Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden Karabükspor'u küçümsemediklerini ifade eden sportif direktör Töraydın, acilen 3 puana ihtiyaç duyduklarını ve ciddiyeti bozmadan mücadele edeceklerini söyledi.