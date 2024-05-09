Altay son maçta Ankara deplasmanında

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 34. ve son hafta maçında 10 Mayıs Cuma günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Aktepe Stadı'ndaki Ankara Keçiörengücü-Altay maçı saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 yenilgisi bulunan Altay, 15 gol atıp kalesinde 75 gol gördü. Ligde son 9 maçını kaybeden siyah-beyazlı ekip, 9 puan silme cezası aldığı için 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Aktepe Stadı'ndaki Ankara Keçiörengücü-Altay maçı saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 yenilgisi bulunan Altay, 15 gol atıp kalesinde 75 gol gördü. Ligde son 9 maçını kaybeden siyah-beyazlı ekip, 9 puan silme cezası aldığı için 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
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