Altay son maçta Ankara deplasmanında

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 34. ve son hafta maçında 10 Mayıs Cuma günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay son maçta Ankara deplasmanında
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09 Mayıs 2024 13:48
Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 34. ve son hafta maçında 10 Mayıs Cuma günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'ndaki Ankara Keçiörengücü-Altay maçı saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 yenilgisi bulunan Altay, 15 gol atıp kalesinde 75 gol gördü. Ligde son 9 maçını kaybeden siyah-beyazlı ekip, 9 puan silme cezası aldığı için 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

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