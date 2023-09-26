Altay özgüven tazeledi

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra evinde 1-0 geriye düştüğü maçta güçlü rakibi Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Altay, kaybetme serisine son vererek moral buldu. Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen ve rakibine pozisyonlar veren siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki baskılı futboluyla alkış topladı.

Bodrum FK filelerini 89'uncu dakikada Zeki ile sarsan İzmir temsilcisi yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen kolay lokma olmadığını gösterdi. Ligde 4 puana ulaşan Altay, düşme hattından kurtulamasa da zirve yarışı veren Bodrum ekibi karşısındaki başa baş oyunuyla özgüven tazeleyip, gelecek haftalar için umut ışığını yaktı.

Oynadığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay, sahaya teknik direktörü olmadan çıktı. Geçen hafta teknik patron Tuna Üzümcü ile yolları ayıran yönetim siyah-beyazlı takımı Antrenör Özkan Kılıç'a emanet etti. Özkan Kılıç ve ekibi takımın başındaki ilk sınavdan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Transfer yasağının sürmesi ve mali sorunlar nedeniyle teknik direktör belirleme konusunda sıkıntı yaşayan Altay yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İzmir ekibinin Özkan Kılıç'la yola devam etme ihtimali de bulunuyor.