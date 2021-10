Altay'ın sezon sonu hedefi, Avrupa kupalarına katılmak

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörüMustafa Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Ligde geride kalan 8 haftanın kendileri açısından olumsuz geçmediğini belirten Denizli, "Ortalama 2 puan civarındayız. Bu da bir takım için oldukça önemli bir grafik." ifadelerini kullandı.



Üst üste 3 maç kazandıktan sonra deplasmanda yaptıkları son karşılaşmayı kaybettiklerini hatırlatan Denizli, "Dışarıda oynadığımız Gaziantep maçında düşüncelerimizin dışında bir 90 dakika yaşadık. Bunlar zaman zaman futbolda yaşanan neticeler. Onun değerlendirmesini kendi içimizde yaptık." diye konuştu.



Hafta sonuna kadar takımda sakatlığı bulunan oyuncularda olumlu gelişmeler olmasını temenni ettiklerini aktaran Denizli, "Olmasa da sorun değil. Karagümrük ile mücadele edecek 11'e her zaman sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Gaziantep maçı, yol kazasıydı"



Gaziantep maçında takımının koşma mesafesinin düştüğüne işaret eden Denizli, şunları kaydetti:



"Ondan bir önceki maçta 120 kilometrenin üzerinde mesafe kateden takım, bir hafta içinde 104 kilometreye düştü. Ciddi bir fark var. Bunun çeşitli sebepleri var. Onu değerlendirdik, konuştuk ve haklı bir görüş ortaya çıkaramadık. Bunu da oynadığımız 8 maç içinde bir yol kazası olarak değerlendirilebiliriz. Kaybettiğimiz maçlar da oldu ama rakiple başa baş mücadele ettiğimiz maçlar oldu. Kolay gol yedik. Bu çizgiyi yakalamış bir takımın bu tür gollerle karşılaşmaması lazım ama neticede o görevi yapan arkadaşlarımız o bölgede başarıyla mücadele vermiş arkadaşlarımız. Zaman zaman oyun içinde aksilikler oluyor."



Kendisini başarıya ulaştıran sistemlerden birinin 3-4-3 olmasına karşın şu anda bu sistemi oynayacak çizgide olmadıklarını ifade eden Denizli, ancak takımın bu düzeye gelebileceğine inandığını aktardı.



- "Hedef Avrupa"



Takımının ligin en düşük bütçeli ekibi olduğunu kaydeden Denizli, buna rağmen çok iyi işler yaptıklarını ve bunu devam ettireceklerini belirtti.



Altay'ın kazandığı ve kaybettiği maçlarda izleyicilere keyif veren bir futbol sergilediğini vurgulayan Denizli, "Kamuoyuna göre düşme potasının bir üstünde bitirirse başarılı sayılacaktı. Sene başındaki değerlendirmelerin neredeyse tamamı böyleydi. Biz Avrupa kupalarına iştirak edersek o zaman takımımızı başarılı buluruz. Onun dışında başarılı bulmayız." şeklinde konuştu.



- Milli takım



Oyuncuları Cebrail Karayel'in çok iyi bir grafik yakaladığını belirten Denizli, 27 yaşındaki futbolcunun bu grafiğini devam ettirmesi halinde milli takımda forma giyebileceğini aktardı.



Milli takımın dün Letonya karşısında 2-1 galip gelmesine ilişkin bir soru üzerine de değerlendirmede bulunan Denizli, şunları kaydetti:



"Futbolda her zaman sürprizler mümkün. Norveç'in Hollanda'dan puan almaması mümkün. Ancak her şeye rağmen takımın golden sonra verdiği reaksiyon, kazanma isteği demek ki var olan potansiyelin açığa çıkmasına neden oldu. Uzun süre ortaya koyamadığımız potansiyeli maçın sonunda ortaya koymamız, ileriki haftalar için hem sevindirici hem de ümit verici. Dünkü maç, 3 puanın geldiği bir maç değil. Bütün psikolojiyi değiştiren bir maç. İpler bizim elimizde değil. Ne yaparsak yapalım oradan gelecek sonuçta olacak kulaklarımız ama belki dünkü uzatma sonunda kazandığımız penaltı, bu müjdeli haberin başlangıcı olur."



- Cebrail Karayel: "Bir dahaki sefere çağrılmak için elimden geleni yapacağım"



Altay'ın başarılı savunma oyuncularından Cebrail Karayel, hayalinin milli takım formasını terletmek olduğunu ifade etti.



Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Cebrail Karayel, "Bir dahaki sefere çağrılmak için elimden geleni yapacağım. Çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Cebrail Karayel, "Milli takım arasına kötü girdik ama kendimizi affettireceğiz." ifadesini kullandı.



Süper Lig'de 15 puanla 5'inci sırada yer alan Altay, 17 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.