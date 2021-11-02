Altay Bayındır: "Çok hızlı ve güçlü döneceğim"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık için açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır: 'Çok hızlı ve güçlü döneceğim'
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02 Kasım 2021 17:52
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Konyaspor deplasmanında yaşadığı sakatlıkla ilgili bir açıklama yayımladı.

Altay Bayındır'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"KALBİMİN EN DERİNİNDEN ÜZGÜNÜM"

"Cuma günü Konya maçı için yola çıkarken, en büyük motivasyonum, takımıma, arkadaşlarıma daha fazla katkı vermek; daima arkamda dimdik duran camiamı mutlu etmekti. Maalesef olmadı. Cumartesi günü Konya'da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm."

"ÇOK HIZLI VE GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

"Takımımdan böylesi önemli bir dönemde ayrı kalmak, mutluluğu da mutsuzluğu da paylaşamamak çok büyük bir yalnızlık. Ameliyatı yapan doktorumuz, başarılı bir ameliyat geçirdiğimi söyledi. İnanıyorum, öngörülenlerden daha hızlı ve çok daha güçlü döneceğim takımıma."

"FENERBAHÇE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

"Bu süreçte, güzel dileklerini, dualarını esirgemeyen ve beni bir saniye olsun yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Ailem başta olmak üzere, tüm sporseverlere içten ilgi ve destekleri için teşekkür ederim. Yakında yeniden görüşmek üzere…"




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