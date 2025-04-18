Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!

Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Beşiktaş'a önerildi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 09:25
Son güncelleme 18 Nisan 2025 09:33
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, siyah-beyazlı yönetime önerildi.

BEŞİKTAŞ ÇEKİNCELİ YAKLAŞTI

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

TEK BİR ŞARTLA

Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery