Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, siyah-beyazlı yönetime önerildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BEŞİKTAŞ ÇEKİNCELİ YAKLAŞTI
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.
TEK BİR ŞARTLA
Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.
MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI
Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.
BEŞİKTAŞ ÇEKİNCELİ YAKLAŞTI
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.
TEK BİR ŞARTLA
Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.
MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI
Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.