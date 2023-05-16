AlphaTauri'de kan değişikliği: Ricciardo

Bu sezon istediği sonuçları alamayan İtalyan ekibinde fatura Nyck de Vries'e kesildi. 28 yaşındaki Hollandalı pilotun takımdan gönderileceği haberi ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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AlphaTauri'de kan değişikliği: Ricciardo
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16 Mayıs 2023 12:09
Formula 1'de bu sezona istediği gibi başlayamayan AlphaTauri'de kan değişikliğine gidilecek. Yalnızca 2 puanla takımlar sıralamasında 9. sırada bulunan İtalyan ekibi, Nyck de Vries yerine Daniel Ricciardo'yu radarına aldı.

KOLTUĞUNU YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Formula 1 dünyasındaki bu haberin ardından, Ricciardo'nun AlphaTauri fabrikasına giderek, kendisine uygun koltuk yaptırdığı iddia edildi.

PUANI YOK

Bu sene yarışmaya dönen Nyck de Vries, henüz puanla tanışamadı. Öte yandan Yuki Tsunoda kazandığı 2 puanla İtalyan ekibini yalnızca 9.'luğa taşıyabild

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