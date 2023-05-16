AlphaTauri'de kan değişikliği: Ricciardo

Formula 1'de bu sezona istediği gibi başlayamayan AlphaTauri'de kan değişikliğine gidilecek. Yalnızca 2 puanla takımlar sıralamasında 9. sırada bulunan İtalyan ekibi, Nyck de Vries yerine Daniel Ricciardo'yu radarına aldı.



KOLTUĞUNU YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ



Formula 1 dünyasındaki bu haberin ardından, Ricciardo'nun AlphaTauri fabrikasına giderek, kendisine uygun koltuk yaptırdığı iddia edildi.



PUANI YOK



Bu sene yarışmaya dönen Nyck de Vries, henüz puanla tanışamadı. Öte yandan Yuki Tsunoda kazandığı 2 puanla İtalyan ekibini yalnızca 9.'luğa taşıyabild



