Allen: "Cavs artık boş gece değil, savaşa hazır olsunlar!"

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, rakip takımların kendilerine karşı oynarken 'savaşa gireceklerini' bilmelerini istediğini söyledi.



Cavaliers, Atlanta Hawks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets ekiplerine karşı aldığı etkileyici galibiyetlerle, sezonda erkenden 4-4'lük bir derece yakaladı.



Allen, Cavs'in artık kolay bir galibiyet anlamına gelmediği için, rakip takımların rekabetçi bir savaşa hazır olmaları gerektiğini açıkladı:



"Rakiplerin bize karşı oynamadan önce savaşa hazır olmaları gerektiğini bilmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, 'Cavs'le oynuyoruz, sıkıntı yok' diyorlardı.



Dürüst olmak gerekirse, bize böyle bakıyorlardı. Ama artık rakiplerin bize bakıp 'En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor' demelerini istiyoruz."



Allen, sezonda oynadığı sekiz maçta 13.3 sayı ve 9.9 ribaund ortalamalarına sahip.



