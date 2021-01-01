Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Allen: "Cavs artık boş gece değil, savaşa hazır olsunlar!"

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, rakip takımların kendilerine karşı oynarken 'savaşa gireceklerini' bilmelerini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen, rakip takımların kendilerine karşı oynarken 'savaşa gireceklerini' bilmelerini istediğini söyledi.

Cavaliers, Atlanta Hawks, Denver Nuggets ve Charlotte Hornets ekiplerine karşı aldığı etkileyici galibiyetlerle, sezonda erkenden 4-4'lük bir derece yakaladı.

Allen, Cavs'in artık kolay bir galibiyet anlamına gelmediği için, rakip takımların rekabetçi bir savaşa hazır olmaları gerektiğini açıkladı:

"Rakiplerin bize karşı oynamadan önce savaşa hazır olmaları gerektiğini bilmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, 'Cavs'le oynuyoruz, sıkıntı yok' diyorlardı.

Dürüst olmak gerekirse, bize böyle bakıyorlardı. Ama artık rakiplerin bize bakıp 'En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor' demelerini istiyoruz."

Allen, sezonda oynadığı sekiz maçta 13.3 sayı ve 9.9 ribaund ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal