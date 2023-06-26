Allegri'den dev teklife ret

Bu sezon Juventus'la beklentinin altında bir sezon geçiren Massimiliano Allegri, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi reddettiğini açıkladı.



Son zamanlarda oyuncu piyasasına bir kabus gibi çöken Suudi Arabistan ekipleri bu sefer istediklerini alamadı.



3 SENELİK 90 MİLYON



Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Hilal takımı İtalyan teknik direktöre 3 senelik 90 milyon euro teklif etti. Allegri bu teklifi kabul etmedi ve Juventus'ta kalmak istediğini açıkladı.



Haberin devamındaysa Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon yalnızca Juventus'a odaklanmak istediğini ve gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceği de söylendi.



7. SIRADA BİTİRDİLER



Bu sezon önceki dönemlerde yaptıkları suçlamalardan dolayı ceza yiyen Juventus sezonu 7. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Massimiliano Allegri, Juventus'un başında bu sezon yalnızca 1.73 maç başı puan ortalaması tutturarak Juventus kariyerindeki en düşük yüzdeyle sezonu bitirdi.





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