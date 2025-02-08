Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım

Napoli'ye transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımlarına devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım
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08 Şubat 2025 20:32
Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"AKLIMDA TEK BİR HEDEF VAR"

Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Neden birilerinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor.Artık bitti, aklımda tek bir hedef var." ifadelerini kullanırken cümlenin sonuna sarı-lacivert kalpler koydu.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda ise "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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