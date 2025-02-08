Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşım

Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"AKLIMDA TEK BİR HEDEF VAR"
Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Neden birilerinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor.Artık bitti, aklımda tek bir hedef var." ifadelerini kullanırken cümlenin sonuna sarı-lacivert kalpler koydu.
BİR PAYLAŞIM DAHA YAPMIŞTI
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda ise "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.
"AKLIMDA TEK BİR HEDEF VAR"
Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Neden birilerinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor.Artık bitti, aklımda tek bir hedef var." ifadelerini kullanırken cümlenin sonuna sarı-lacivert kalpler koydu.
BİR PAYLAŞIM DAHA YAPMIŞTI
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda ise "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 24 maça çıktı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.