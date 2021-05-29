Allahyar Sayyadmanesh: 'Shakhtar ve Dinamo'nun ilgisini duydum'

'den kiralık olarak sezonu Zorya Luhansk'a geçiren ve öne çıkmayı başaran, Ukrayna'da röportaj verdi ve geleceğiyle ilgili konuştu.Ukrayna'da devam etmeye sıcak baktığını kaydeden İranlı oyuncu, "" dedi.Ülkenin 2 büyük kulübünün peşinde olduğunun farkında olduğunu söyleyen genç oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Zorya'da aile ortamını yaşadığını da söyleyen Allahyar, "." diye konuştu.Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz sezon Ukrayna'da 26 maçta 1308 dakika süre aldı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.