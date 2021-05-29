Allahyar Sayyadmanesh: 'Shakhtar ve Dinamo'nun ilgisini duydum'

Fenerbahçe'den kiralık olarak sezonu Zorya Luhansk'a geçiren ve öne çıkmayı başaran Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da röportaj verdi ve geleceğiyle ilgili konuştu.
Ukrayna'da devam etmeye sıcak baktığını kaydeden İranlı oyuncu, "Ukrayna'da kariyerime devam etmek ister miyim? Doğru tercihleri yapmak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez. Önemli olan benim için iyi olması. Ukrayna'da her şey bana uyuyor. Rekabetçi bir lig, iyi takımlar. Kritik konu gelişim sağlıyor olmam. Gelecek sezon işlerin nasıl olacağını göreceğiz." dedi.
"SHAKHTAR VE DINAMO'YU DUYDUM"
Ülkenin 2 büyük kulübünün peşinde olduğunun farkında olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Shakhtar ve Dinamo Kiev'in ilgisini duydum. Şu anda bu konuyu düşünmek istemiyorum. Yaz aylarında düşünmek için çok zamanım olacak. Shakhtar, İran'da çok popüler bir kulüp, Fenerbahçe'den ayrılabilirim" ifadelerini kullandı.
"AİLE OLMAK ÖNEMLİ"
Zorya'da aile ortamını yaşadığını da söyleyen Allahyar, "Zorya'ya ilk transfer olduğumda bir yabancı gibi hissettim. Her şey yeniydi, kimseyi tanımıyordum ve bu beni biraz endişelendirdi. Ancak teknik direktörüm ve arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Onlara minnettarım. Bir aile olmak önemli. Dil benim için bir problem olmadı. Birçok oyuncu İngilizce konuşuyor. Önemli olan da saha içinde nasıl anlaştığımız. İletişim problemi yaşamadım." diye konuştu.
Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz sezon Ukrayna'da 26 maçta 1308 dakika süre aldı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Ukrayna'da devam etmeye sıcak baktığını kaydeden İranlı oyuncu, "Ukrayna'da kariyerime devam etmek ister miyim? Doğru tercihleri yapmak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez. Önemli olan benim için iyi olması. Ukrayna'da her şey bana uyuyor. Rekabetçi bir lig, iyi takımlar. Kritik konu gelişim sağlıyor olmam. Gelecek sezon işlerin nasıl olacağını göreceğiz." dedi.
"SHAKHTAR VE DINAMO'YU DUYDUM"
Ülkenin 2 büyük kulübünün peşinde olduğunun farkında olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Shakhtar ve Dinamo Kiev'in ilgisini duydum. Şu anda bu konuyu düşünmek istemiyorum. Yaz aylarında düşünmek için çok zamanım olacak. Shakhtar, İran'da çok popüler bir kulüp, Fenerbahçe'den ayrılabilirim" ifadelerini kullandı.
"AİLE OLMAK ÖNEMLİ"
Zorya'da aile ortamını yaşadığını da söyleyen Allahyar, "Zorya'ya ilk transfer olduğumda bir yabancı gibi hissettim. Her şey yeniydi, kimseyi tanımıyordum ve bu beni biraz endişelendirdi. Ancak teknik direktörüm ve arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Onlara minnettarım. Bir aile olmak önemli. Dil benim için bir problem olmadı. Birçok oyuncu İngilizce konuşuyor. Önemli olan da saha içinde nasıl anlaştığımız. İletişim problemi yaşamadım." diye konuştu.
Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz sezon Ukrayna'da 26 maçta 1308 dakika süre aldı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.