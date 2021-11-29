Allahyar için son karar Vitor Pereira'nın

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, 14 maçta 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Pereira'nın antrenmanlarda gördükten sonra takımda tutup tutmama kararını vereceği bildirildi. Zorya'nın 3 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması ise beklenmiyor.