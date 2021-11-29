Allahyar için son karar Vitor Pereira'nın

Fenerbahçe'de gözler devre arası transferine çevrildi. Gol yollarında sıkıntı çeken sarı-lacivertli takımda Allahyar gündeme geldi. Ukrayna'da performansıyla adından söz ettiren golcü isim için Pereira kararını verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Allahyar için son karar Vitor Pereira'nın
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29 Kasım 2021 09:37
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.

Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, 14 maçta 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Pereira'nın antrenmanlarda gördükten sonra takımda tutup tutmama kararını vereceği bildirildi. Zorya'nın 3 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması ise beklenmiyor. 

 

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