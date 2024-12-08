Aliağa Petkimspor'da düşüş sürüyor

Aliağa Petkimspor, son haftalarda yaşadığı düşüşü sürdürüyor. Takım, beklenen performansı sergileyemeyerek zor günler geçiriyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor'da düşüş sürüyor
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08 Aralık 2024 13:21
Son güncelleme 08 Aralık 2024 13:27
Basketbolda bu sezon ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında iyi bir performans sergileyip Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta King Szczecin galibiyetiyle Play-In oynamayı garantileyen Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ise yaşadığı düşüşe engel olamadı.

Sezona iyi başlayıp ilk 5 haftada 3 galibiyet alırken güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Petkimspor, bu sınavın ardından son 4 maçta perkeden mağlubiyetle ayrıldı. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanını da 95-85 kaybeden Petkim, 11. sırada bulunuyor.

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