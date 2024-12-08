Aliağa Petkimspor'da düşüş sürüyor

Basketbolda bu sezon ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında iyi bir performans sergileyip Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta King Szczecin galibiyetiyle Play-In oynamayı garantileyen Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ise yaşadığı düşüşe engel olamadı.



Sezona iyi başlayıp ilk 5 haftada 3 galibiyet alırken güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Petkimspor, bu sınavın ardından son 4 maçta perkeden mağlubiyetle ayrıldı. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanını da 95-85 kaybeden Petkim, 11. sırada bulunuyor.



