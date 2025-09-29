29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Aliağa FK'da gurbet sevinci

Aliağa FK, Somaspor'u 3-0 yenerek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı, 2'de 2 yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1 puana sahip Somaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Aliağa FK hem seri yakaladı hem de bu sezon gurbette ilk galibiyetini elde etti.

Geride kalan haftalarda oynadığı 2 deplasman maçında Gebzespor ve Merdin 1969 Spor'a 1-0 kaybeden sarı-siyahlılar, Somaspor galibiyetiyle dış saha fobisini de ortadan kaldırdı. Geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u yenip Soma'dan da 3 puanla dönen Aliağa FK ilk kez de 2'de 2 yaptı.

12 puana yükselen Aliağa FK henüz Play-Off potasına giremese de gelecek adına umut verdi. Teknik direktör Polat Çetin moral verici bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çetin, "İyi takımların yer aldığı bir gruptayız. Zirve yarışında iddialı konuma gelmek adına her maç çok önemli. 2'de 2 yaparak seriyi yakaladık. Önemli olan bunu sürdürmek" dedi. Aliağa FK gelecek hafta yine deplasmanda Muşspor'la oynayacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
