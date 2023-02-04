Ali Koç'tan Galatasaray ve Beşiktaş'a çağrı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koçi, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.



Toplantı süresince Galatasaray'ın suçlamalarına tepki gösteren ve sarı-kırmızılılara sert sözlerle cevap veren Ali Koç, sözlerini noktalarken, ezeli rakiplerine canlı yayın çağrısı yaptı .



Ali Koç "O kadar pişkinler ki, başkanvekiline ve PFDK'ye saldırıyorlar Fenerbahçeli diye. Federasyon başkanı Galatasaraylı. Bir önceki MHK başkanı hasta Galatasaraylı. Dostluk diye sonra açıklama yapıyorlar." diyerek Galatasaray'a tepki gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin başkanı "Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığım çağrıyı yineliyorum; istediğiniz zaman, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle... Arzu ederseniz, diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız." diyerek sözlerini noktaladı.





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