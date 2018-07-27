Ali Koç, Birleşik Krallık'ın en büyük iş örgütünde Türkiye'yi temsil edecek

ve, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu'nda (temsil edecek.Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu'nun Uluslararası Ticaret ve Yatırım Konseyi'nden gelen davet üzerine birliğe katılan Ali Y. Koç, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerken,dedi.Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte ticaret ve yatırım üzerine yeni politikalar geliştirerek dünya genelinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Konsey, çeşitli bölge ve sektörlerde yer alan farklı ölçeklerdeki İngiliz şirketlerinden ve önemli yabancı yatırımcılar arasından oluşanbir araya getiriyor. Airbus'ın Kıdemli Başkan Yardımcısıbaşkanlığı edeceği Konsey, yılda iki defa bir araya gelecek.arasında gösterilenyer almaktan mutluluk duyduğunu belirtenve, Birleşik Krallık'ın ülkemizin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerken,dedi.CBI CEO'su Carolyn Fairbairn de,dedi.