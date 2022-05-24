Ali Koç: "Alex de Souza geri dönebilir"

Ali Koç Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye teknik adam olarak dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Alex de Souza geri dönebilir'
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24 Mayıs 2022 01:35
Ali Koç, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kulübe geri dönüşü ihtimaline yönelik soruya Beyaz TV'de yanıt verdi.

Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada Alex De Souza'nın teknik direktörlük konusunda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner." açıklamasını yaptı.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalıştığını ancak başarılı olamadığı örneğini veren koç, "Gheorghe Hagi örneği var, ama Hagi olmadı." diye konuştu.

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