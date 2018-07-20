  •  
    Beşiktaş, genç yeteneği Danimarka'dan getirdi!..
  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"

Ali Koç, 24 Temmuz'da ne konuşacak?

Fenerbahçe, Ali Koç'un 24 Temmuz'da yapacağı açıklamada içeriğin ne olacağını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç, 24 Temmuz'da ne konuşacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 14:58
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FBTV ekranlarından yayınlanacak programla büyük Fenerbahçe camiasına seslenecek.

3 Haziran'da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi'nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe'yi gelecekte neler bekliyor? Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konular, şeffaflık prensibi doğrultusunda bu programda yanıt bulacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV ekranlarında, camia ile buluşacak. 'Camiaya Sesleniş' 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de FB TV'de yayınlanacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için