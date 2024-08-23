



Beşiktaş'ın hücum futbolunu överken savunmasını eleştiren Ali Gültiken şunları söyledi: Sabah spor yazarı ve Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Ali Gültiken, Beşiktaş maçını değerlendirdi.Beşiktaş'ın hücum futbolunu överken savunmasını eleştiren Ali Gültiken şunları söyledi:

Van Bronckhorst'un oyuncu tercihleri hakkında konuşan Gültiken, sözlerine şöyle devam etti:

Kendi yeteneklerini doğru kullanabildiği zaman Gedson'un nasıl bir fark yarattığını Lugano maçında da gördük. İster 8, ister 10 numara pozisyonunda oynasın, Gedson'un oyun içinde bu şekilde kendini konumlandırması gerekir.''



Son olarak tur avantajı hakkında konuşan eski futbolcu, sözlerini şöyle bitirdi:



''Bu oyun tarzı, hem kendi kalitesini hem de Beşiktaş'ın oyundaki etkinliğini arttıracaktır.