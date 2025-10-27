27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Alexandru Maxim: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık"

Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇA İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Rumen futbolcu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Gelen gollerden sonra bizim için zor oldu. Bugün üzüleceğiz ama yarından itibaren neyi başaramadık ona bakmamız gerekiyor." dedi.

"BU MAĞLUBİYETİ UNUTUP GERİ DÖNECEĞİZ"

Takımın kısa sürede reaksiyon göstereceğini vurgulayan Maxim, "Perşembe günü kupa maçımız var, ardından Alanyaspor maçı bizi bekliyor. Nasıl bir ekibe sahip olduğumuzu biliyorum ve bu mağlubiyeti çok çabuk unutup geri döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
