Alexandru Maxim: 'Maça istediğimiz gibi başlayamadık'

Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"MAÇA İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"



Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Rumen futbolcu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Gelen gollerden sonra bizim için zor oldu. Bugün üzüleceğiz ama yarından itibaren neyi başaramadık ona bakmamız gerekiyor." dedi.



"BU MAĞLUBİYETİ UNUTUP GERİ DÖNECEĞİZ"



Takımın kısa sürede reaksiyon göstereceğini vurgulayan Maxim, "Perşembe günü kupa maçımız var, ardından Alanyaspor maçı bizi bekliyor. Nasıl bir ekibe sahip olduğumuzu biliyorum ve bu mağlubiyeti çok çabuk unutup geri döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



