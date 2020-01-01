Alexander: "Shaq son yılında, sayemde %55 ile faul soktu!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'in eski nişanlısı Nicole Alexander, Shaq'ın Boston Celtics döneminde serbest atış yüzdesini artırmasının sorumlusu olduğunu belirtti.



Shaq, kariyerinde serbest atış çizgisinden %52 isabetle oynamıştı. Bu onun zayıf noktasıydı ve bu yüzden ekipler ona karşı 'Hack-a-Shaq' stratejisini benimsemişti.



Yakın zamanda eski nişanlısı Nicole "Hoopz" Alexander, Brandon 'Scoop B' Robinson ile Shaq'ın serbest atışları ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bunun gelişmesine nasıl yardımcı olduğu hakkında konuştu:



"Boston'da oynadığı son yıldaki istatistikleri kontrol ederseniz, serbest atış yüzdesinin yükselmiş olduğunu görebilirsiniz, çünkü sürekli o evdeki sahada olduğumuz için, ona serbest atış attırıyordum. 'Hayır. atmaya devam et!' diyordum. Yüzdeleri kontrol edin. Yükselmişti. Bunun sorumlusu benim.



Mesele bu olduğu için, son yılında ya da her neyse, eskiden olduğu kadar dominant olamazdı. İniş dönemindeydi, eskisi gibi olamazdı. Yani bunu başka bir şekilde telafi etmesi gerekiyordu, o yüzden sayıları orada durarak alabilirdi. Bunun üzerinde çok çalışmıştık."



Shaq, NBA'deki son sezonunda serbest atış çizgisinden %55 isabetle oynamıştı. Önceki sezonda sadece %49 isabet bulabilmişti. Bu durum, Alexander ile yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini kanıtlar nitelikte.



