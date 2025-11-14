14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-0DA
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Alexander Dimitrov: "Bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor"

Bulgaristan teknik direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2025 20:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz." dedi.

Alexander Dimitrov, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki basın toplantısında milli futbolcu Andrian Kraev ile açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Bir gazetecinin "İlk maçta aldığınız mağlubiyetin ardından bu maça nasıl bir motivasyonla hazırlandınız?" sorusu üzerine Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadıklarını belirten Dimitrov, yarın bu travmayı aştıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Dimitrov, takımdaki son duruma ilişkin, "Gerçekten de sakatlanan oyuncularımız var. Onun yerine aldığımız futbolcuların iyi bir performans sergileyeceğinden eminim." diye konuştu.

 
 
