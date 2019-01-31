"GALATASARAY ZORLU BİR RAKİP"

"MADDİ SIKINTIMIZ YOK"

"MERİH DEMİRAL MANEVİ OĞLUMDUR"

"MERİH KİRALAMA SİSTEMİYLE GİTTİ"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer görüşmelerinin son gününde gündemi değerlendirdi. Transfer çalışmalarını anlatan Çavuşoğlu, "Bir futbolcuyla görüşmemiz devam ediyor ama hala kağıt üzerinde bir anlaşma sağlanamadı. Bunu sizlerle paylaşacağız. Filipe Augusto ve Maniatis ile yollarımızı ayırdık. Şu anda Bobo'nun durumu netlik kazanmadı. Sakatlığı süren Mbilla ile görüşmemiz sürüyor. Aslında sözleşmeyi feshetme anlamında daha önce anlaşmıştık ama değişebiliyor. Onunla alakalı da önümüzdeki saatlerde bir gelişme olabilir. Barış Başdaş'ı kiraya verdik. Hasan Ayaroğlu'nu Altay talep etti. Ama yerli oyuncu sayısındaki eksiklikten dolayı Hasan Ayaroğlu burada. Önümüzdeki saatlerde ne olacağını bilmiyoruz ama takımda kalacağı gözüküyor" dedi.Takımın Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Önümüzde zorlu bir maç var. Geçen hafta Ankaragücü maçında galip gelmek önemliydi. Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur. Önemli olan sahada yaptığın mücadeledir. Biz de en iyi şekilde maça hazırlanıp, puan ve puanların peşinde olacağız. İyi bir futbolla da amacımıza ulaşmak istiyoruz, inşallah. Ligde önümüzde 4 zor maç var. Bizim için bu maçlar çok önemli. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmamız lazım. Ligi orta sıralarda bitirmek çok önemli. "Maddi olarak her hangi bir sıkıntıları olmadığını da belirten Hasan Çavuşoğlu, "Ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Futbolcularımızın da bizim de 9 yıllık dönemimizde hiçbir sıkıntısı olmadı. Olmaması için de çalışıyoruz" dedi.İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral transferini de değerlendiren Çavuşoğlu şöyle dedi: "Merih'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Kendisi U21 Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcumuzdu. Alanyaspor'a gelmeden önce bir hukukumuz vardı. Kendisi manevi oğlumdur. Lizbon'da oynarken de görüşmelerimiz vardı. Yakın takip ettiğimiz bir evladımızdı. Kendisini ücretsiz kiralık getirdik. Yıllık 150 bin Euro'ya hiç para konuşmadan buraya imza attı. 3.5 milyon satın alma opsiyonuyla da bize gelmişti. Burada menajeriyle iyi diyaloğum, kendisiyle ağabey-kardeş, baba-oğul ilişkisi vardı. Tereddüt etmeden Alanyaspor'a geldi. Burada amacımız Türk futboluna hem Merih gibi bir oyuncuyu kazandırmak hem de Alanyaspor'da kiralık olmasına rağmen satışı yaparak Alanyaspor'a para kazandırmaktı. Geldiği günden beri de bunu konuştuk. Merih'e, Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbol ile İtalya'nın çok önemli kulüplerinin birinden teklif geldi. Dün imza atıldı. Söylentileri daha önce olmuştu ama neticesinde kulüp yetkilileri geldi ve düşünme süreci istedi. Daha önceden yazılıp çizildi ama gerçeği yansıtmıyordu. Resmi bir şey olmadan biz de bir açıklama yapmadık. Her şey olabilir. Bazen anlaşma yapılsa dahi transfer olmayabiliyor. Türk futboluna ve milli takımına çok önemli bir oyuncu kazandırdık. 4-5 ayda kulübümüze ciddi bir para kazandırdık."Oyuncuları Merih Demiral'ın Sassuolo'ya kiralama sistemi üzerinden gittiğini aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Oradaki madde şuydu; kulüp küme düşerse futbolcu geri gelecek, kalırsa da devam edecek ibrası vardı. Kulübün de küme düşme durumu yok. 'Kiralık mı satıldı mı' gibi sorulara da açıklık getirmiş oluyoruz. Söz verilmiş ve kağıt üzerinde son imzalara kalmıştı. Biz de son maçta oynatma müsaadesi aldık. Merih de son maçta oynayacağını ve son görevimi yapacağını söyledi. Yaptı ve uğurladık, yolu açık olsun. 'Türkiye'de Alanyaspor'dan başka bir kulüpte oynamak istemiyorum' dedi. Teklifler vardı ama Avrupa hedefi vardı. İyi bir kulübe gitti, başarılı olacaktır. Merih'in başka bir kulübe transferi halinde kulübümüz yüzde 12,5 bir kazanç elde edecek" diye konuştu.