Aytemiz Alanyaspor, son olarak Chievo forması giyen Joel Obi'yi kadrosuna kattı.27 yaşındaki Nijeryalı merkez orta saha oyuncusunun kontratıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı.Kariyerinde Inter, Parma, Torino gibi Serie A kulüplerinin formasını giyen 27 yaşındaki Joel Obi, bu sezon Chievo'da 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.Joel Obi, Alanyaspor'unbu transfer dönemindeki 5. transferi oldu. Turuncu Yeşilli kulüp, daha önce Josef Sural, Ozan Tufan, Yunus Emre Yaşar ve Steven Caulker'i kadrosuna katmıştı.