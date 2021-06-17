Alanyaspor, Oğulcan Ülgün için devrede

Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu Oğulcan Ülgün için Alanyaspor'un devrede olduğu ileri sürüldü



Alanyaspor'un nabız yokladığı Oğulcan Ülgün için ayrıca Sivasspor ve Trabzonspor'un da devrede olduğu iddialar arasında. Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği kaydedildi.



Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.



Kaynak: Yeni Alanya



