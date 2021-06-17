Alanyaspor, Oğulcan Ülgün için devrede

Alanyaspor, Altınordu'nun 22 yaşındaki futbolcucu Oğulcan Ülgün için nabız yokladı.

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Alanyaspor, Oğulcan Ülgün için devrede
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17 Haziran 2021 13:28
Oğulcan Ülgün
Oğulcan Ülgün
Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu Oğulcan Ülgün için Alanyaspor'un devrede olduğu ileri sürüldü

Alanyaspor'un nabız yokladığı Oğulcan Ülgün için ayrıca Sivasspor ve Trabzonspor'un da devrede olduğu iddialar arasında. Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Yeni Alanya


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