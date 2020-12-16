Alanyaspor, Kupa'da 5 golle son 16'da!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 5-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Kupa'da 5 golle son 16'da!
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16 Aralık 2020 17:52
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ile 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 85. dakikada Umut Güneş ve 90+1. dakikada Bareiro attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 25. dakikada Umut Güneş Roni kaydetti.

Alanyaspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.



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