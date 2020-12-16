Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ile 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 85. dakikada Umut Güneş ve 90+1. dakikada Bareiro attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 25. dakikada Umut Güneş Roni kaydetti.
Alanyaspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ile 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 85. dakikada Umut Güneş ve 90+1. dakikada Bareiro attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 25. dakikada Umut Güneş Roni kaydetti.
Alanyaspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.