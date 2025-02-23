Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında ligde son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede Alanyaspor, 0-2'den geri döndü ve maçı 3-2 kazandı.



Adana Demirspor, 33. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Barasi, 37. dakikada attığı golle birlikte durumu 2-0 yaptı.



Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-0'ın ardından hemen oyuna müdahalede bulundu. Akdeniz ekibinde 41. dakikada Ui-jo Hwang ve Nicolas Janvier oyuna dahil oldu. Jure Balkovec ve Efecan Karaca oyundan çıktı.



Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin attığı gollerle birlikte Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ!



Alanyaspor, ikinci yarıda beş dakika içerisinde bulduğu gollerle Adana Demirspor karşısında 2-2'yi buldu.



Akdeniz ekibi, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı.



Karşılaşmanın 67. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında elle oynadığını işaret eden hakem Ergün, penaltı noktasını gösterdi.



Alanyaspor'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, 68. dakikada durumu 2-2 yaptı.



ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ VE KAZANDI



Alanyaspor, 90. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle 3-2 öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.



3-2'lik sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Adana Demirspor, 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi. Dönen topa gelişine vuran Sporar'ın şutunda da kaleci Vedat gole izin vermedi.



17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.



33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Alioui, pasını Tayfun Aydoğan'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Yusuf Barası önündeki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



37. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Barası, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.



Maçın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



