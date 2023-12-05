Alanyaspor evinde Balkovec ile turladı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Alanyaspor evinde ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor evinde Balkovec ile turladı
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05 Aralık 2023 22:52
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırdı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Alanyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

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