Alanyaspor evinde Balkovec ile turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırdı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Alanyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Alanyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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