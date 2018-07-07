Alanyaspor, Emre Güral'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, geride kalan sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Emre Güral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Emre Güral, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Emre Güral'ın bundan sonraki süreçte Alanyaspor'a katkı sağlayacağını söyledi.Kariyerini bildikleri bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Alanyaspor'a hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyoruz. Performansının üzerine katarak devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah Antalyaspor'daki performansının üzerine çıkar. Allah utandırmasın." diye konuştu.Emre Güral ise Alanyaspor yöneticilerinin transfer sürecinde kendisiyle çok ilgilendiğini kaydetti.Alanyaspor'da güzel ve sıcak bir ortamın olduğunu dile getiren Emre Güral, "İnşallah her iki taraf için hayırlısı olur. Burada olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla buluşmanın heyecanını duyuyorum. Alanyaspor ve Alanya için sahaya çıkacağız. İnşallah elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.