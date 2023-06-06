Alanyaspor'da kaleye yeni aday: Maxime Dupe

Arsenal'den kiralanan Runar Runarsson ile anlaşmasını tamamlamasının ardından yollarını ayıran Alanyaspor'da gündeme ilk gelen isim Maxime Dupe oldu. Son yıllarda kalede istikrarı sağlamakta zorlanan Turuncu-Yeşillilerin, Fransız file bekçisiyle ilk teması kurduğu ve olumlu karşılık aldığı iddia edildi.



Antalya yerel medyasından Lider Gazete'nin haberine göre; son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi, sözleşmesini tamamladı ve bonservisini eline aldı.



Bu sezon Toulouse'un ligde oynadığı 38 maçın tamamında 90 dakika görev alan deneyimli eldiven, kalesinde 57 gol görürken 9 maçta ise rakiplere geçit vermedi. Nantes altyapısından yetilen Dupe, 2020-2021 sezonu öncesinde 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Toulouse'a transfer olmuştu.





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